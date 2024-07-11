انهيار أجزاء من سور كوبري أعلى السكة الحديد بالإسكندرية.. وتحرك عاجل من الحي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

انهارت أجزاء من السور الحديدي لكوبري أعلى طريق السكة الحديد بمنطقة مينا البصل في حي غرب الإسكندرية، اليوم الخميس، دون إصابات أو خسائر.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغًا بانهيار جزء من السور الحديدي للكوبري أعلي طريق السكة الحديد بجوار مركز المواساة الطبي.

انتقلت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي غرب، رفقة سكرتير عام الحي ومسؤولي الإدارة العامة للمشروعات والورش بالمحافظة.

وأوضحت رئيس الحي أنه جرى تركيب ولحام كافة الأجزاء المنهارة من السور الحديد للكوبري، وذلك حرصا علي سلامة المواطنين والسيارات.

وأشارت إلى ضرورة الاستجابة الفورية لأي شكوي تخص المواطنين حرصاً على سلامتهم وتنفيذاً لتعليمات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.