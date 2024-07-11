87 صورة.. أقوى مراجعة في التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي رياضة، السبت المقبل، امتحان التفاضل والتكامل ضمن المواد المضافة للمجموع طبقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

"الخليج 365" ينشر المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل، التي أعدها خالد الفقي كبير معلمي مادة الرياضيات بمديرية التربية والتعليم في القاهرة، إذ تحتوي تلك المراجعة على عددا من الأسئلة والإجابات الخاصة بها.

ويمكن للطلاب الاستفادة من تلك المراجعة قبل أداء الامتحانات من خلال المعلومات الدقيقة التي وضعها "الفقي" في تلك المراجعة، وللاطلاع على نسخة المراجعة من خلال الـBDF التي يحتوي على عدد 87 صورة ضوئية (اضغط هنا).

يذكر أن الامتحان يتكون من 20 سؤالا منهم سؤالين مقاليين، ويتم الإجابة عن الأسئلة في زمن ساعتين والدرجة الكلية للامتحان 30 درجة.

وحددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط النجاح في المواد ذات الفرعين، إذ تشمل: " الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل، ومادة الرياضيات التطبيقية" الديناميكا والاستاتيكا، ومادة الاقتصاد والإحصاء".

وبحسب الوزارة، فإنه إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية في أحد الفروع وتغيب عن الفرع الآخر يكون الطالب ناجحًا في هذه المادة، إذ أن نجاحه بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدي إلى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى.

وفي حالة عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى في المادة يعتبر الطالب راسبًا في هذه المادة ويؤدى الامتحان في الفرعين معًا، أما في حالة إلغاء الامتحان في أحد فرعي المادة يؤدي الطالب الامتحان في الفرعين معًا.

وفي حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعي المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية يؤدي الطالب الامتحان في الفرع المؤجل فقط.