الملك تشارلز يشارك بيوبيل برلمان ويلز

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: ظهر عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في حالة معنوية عالية عند وصولهما إلى كارديف للمشاركة الملكية في احتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لافتتاح برلمان ويلز (Senedd)، ونقل السلطة إليه.

وكانت هذه أول زيارة يقوم بها الملك إلى البرلمان منذ جولته في المملكة المتحدة بعد توليه منصبه، وفي خطاب باللغتين الويلزية والإنجليزية، تحدث الملك عن حبه لويلز.

حرس شرف

وحصل الزوجان الملكيان على استقبال حرس الشرف من فرقة (رويال ويلز) قبل أن يستقبلهما أطفال المدارس الابتدائية من جميع أنحاء ويلز.

وسيتوسع البرلمان الويلزي من 60 إلى 96 عضوًا في انتخابات عام 2026.

وتم الترحيب بالزوجين الملكيين من قبل الوزير الأول لويلز فوغان جيثينغ، كما القى الملك خطابا أمام البرلمان جزء منه باللغة الويلزية. و

وقال الملك تشارلز: "إنها علامة فارقة في رحلة كان من دواعي سروري، طوال حياتي، أن أشارككم فيها". في الأوقات التي شهدت تغيرًا كبيرًا وحزنًا عميقًا وإنجازًا هائلاً.

واضاف "وخلال كل ذلك، تعمق احترامي ومحبتي لشعب هذه الأرض القديمة مع مرور كل عام. Braint yw cael rhannu eich cariad at y wlad arbennig hon. [إنه لشرف لي أن أشارككم حبكم لهذه الأرض المميزة].

الأمير ويليام

وفي مكان آخر من خطابه، أشار الملك تشارلز أيضًا إلى زيارة الأمير ويليام إلى أنجليسي هذا الأسبوع وعلاقة أمير ويلز الحالي بهذه الأرض الخاصة.

وتابع الملك: "لقد سررت كثيرًا أن أرى علاقة ابني بهذه الأرض المميزة تستمر، بما في ذلك العودة هذا الأسبوع فقط إلى أنجليسي - ينيس مون - وهو المكان الذي أعرف أنه يعني الكثير بالنسبة له".

وكان أمير وأميرة ويلز إلى أنجليسي في عام 2010 وعاشا هناك لمدة ثلاث سنوات بينما كان الملك المستقبلي يخدم في سلاح الجو الملكي البريطاني.

ويحمل الملك تشارلز الرقم القياسي لأطول فترة خدمة لأمير ويلز في تاريخ العائلة المالكة، حيث احتفظ باللقب لأكثر من 64 عامًا.

وقبل تنصيبه في عام 1969، كان الملك تشارلز كيفية التحدث باللغة الويلزية على يد المحاضر الجامعي الدكتور تيدي ميلوارد - الذي توفي في أبريل 2020.