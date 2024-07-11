الحلبي: التصحيح استؤنف ونتائج الامتحانات الرسمية ستصدر في وقت قريب

اعلن وزير التربية عباس الحلبي، أن "التصحيح استؤنف ونتائج الامتحانات الرسمية ستصدر في وقت قريب"، مؤكدا أن "كل الاساتذة ملتزمون بالتصحيح واوجه لهم تحية كبيرة". ولفت في حديث للـmtv، الى ان "الحمدلله الجامعة اللبنانية زاخرة بالجهاز البشري المتميّز"، مؤكدا اننا "نسعى لتحويل الجامعة اللبنانية من بحثية إلى منتجة ويجب تعيين العمداء لتستعيد هيكليتها".

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