بدران: الانتخابات الطلابية ستعود العام المقبل الى الجامعة اللبنانية

اشار رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، الى أن "الجامعة عادت لتستعيد تألّقها على المستويين الإقليمي والعالمي"، معلنا أن "الانتخابات الطلابية ستعود العام المقبل الى الجامعة اللبنانية (2024 - 2025 )".
ولفت في حديث للـmtv، الى ان "الجامعة اللبنانية بحاجة إلى إعادة صلاحيات مجلسها، وهذا أساس لاستمراريتها وتطويرها".
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