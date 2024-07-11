بو صعب: أحزن للحالة التي وصلنا إليها والاضطرار للتدخل لحلّ خلاف بين قائد الجيش ووزارة الدفاع

اشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في حديث للـmtv، الى انني "أحزن للحالة التي وصلنا إليها والاضطرار للتدخل لحلّ خلاف بين قائد الجيش ووزارة الدفاع"، لافتا الى ان "القانون واضح لجهة صلاحية وزير الدفاع موريس سليم باتخاذ قرار قبول فتح دورة لصالح المديرية الحربية وإجراء المباراة كما توقيع قبول طلبات الناجحين".
ولفت الى ان "دائماً هناك إشكاليات بين وزراء الدفاع وقائد الجيش بسبب عدم احترام القانون"، مؤكدا أن "العمل جارٍ على تسوية تقوم على قبول الناجحين في المدرسة الحربية، وفتح دورة لقبول آخرين قد يصل عددهم إلى 200 ولكن هذا ليس الحل الأفضل".
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