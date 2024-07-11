الجيش: توقيف مواطن في التبانة لرميه رمانتين يدويتين في مجرى نهر أبو علي

اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، بانه "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة التبانة – طرابلس المواطن (ع.م.) لرميه رمانتَين يدويتَين في مجرى نهر أبو علي. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

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