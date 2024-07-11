الرئيس الايراني: طهران ستواصل دعم القضية الفلسطينية

اشار الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بيزشكيان، الى أن "طهران ستواصل دعم القضية الفلسطينية تحت إدارته للبلاد".

وأكد أن "إيران متمسكة بمبادئ الثورة الإسلامية وأهدافها السامية، وفي إطار مُثُل الإمام الراحل الخميني وتوجيهات المرشد الأعلى الإيراني، فإن طهران ترى أنه من واجبها الإنساني والإسلامي دعم الشعب الفلسطيني".

وتابع الرئيس الإيراني المنتخب في رسالته، "الأمة ونضالها ضد الاحتلال والفصل العنصري للنظام الصهيوني".

وأضاف أن "إيران ستواصل دعمها الشامل للشعب الفلسطيني الأعزل حتى ينال مثله وحقوقه، ويتم تحرير القدس".

وجاءت رسالة بزشكيان، ردا على إسماعيل هنية، الذي هنأه بفوزه في جولة الإعادة الرئاسية في إيران.