بلينكن: حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار

اعلن وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن، عن "حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار".

وفي وقت سابق امس، اعلن بلينكن، أن "دفعة من طائرات إف-16 في طريقها الآن إلى أوكرانيا قادمة من الدنمارك"، لافتا الى ان "طائرات إف-16 ستطير في سماء أوكرانيا هذا الصيف".

واوضح أن "الأنظمة الدفاعية التي سيتم تقديمها لأوكرانيا هي جزء من حزمة شاملة لتلبية احتياجات كييف الدفاعية".