الكرملين: كلّ سمات الحرب الباردة مع المواجهة المباشرة هي في صدد العودة

حذّر الكرملين من أنّ "عزم الولايات المتّحدة على أن تنشر في ألمانيا بصورة دورية صواريخ بعيدة المدى سيؤدّي إلى مواجهة بين روسيا والغرب على غرار ما كان عليه الوضع خلال الحرب الباردة".

واشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للتلفزيون الرسمي، الى اننا "نسير في خطوات ثابتة نحو الحرب الباردة. كلّ سمات الحرب الباردة مع المواجهة المباشرة هي في صدد العودة".