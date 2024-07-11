ناقلة نفط تتجه إلى المياه الدولية.. “احتجزتها إيران قبل عام”

ياسر رشاد - القاهرة - اتجهت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال، كانت احتجزتها إيران قبل أكثر من عام، إلى المياه الدولية، وذلك حسب بيانات تتبع السفن من "رفينيتيف" .

واعتلى الجيش الإيراني السفينة "أدفانتدج سويت" المستأجرة من شركة "شيفرون" في خليج عمان في أبريل 2023 بعد مزاعم عن اصطدامها بقارب إيراني.

ولم يصدر بعد تعليق من شركة "شيفرون" أو مسؤولين إيرانيين بشأن ما إذا كانت السفينة قد تم إطلاق سراحها أو أي مناقشات جرت بشأنها.

تحرك سفينة "أدفانتدج سويت"

ويتزامن تحرك "أدفانتدج سويت" على ما يبدو مع انتهاء قضية بالمحكمة ربطت وسائل إعلام حكومية إيرانية بينها وبين الناقلة.

وفي مارس من هذا العام، أصدرت محكمة إيرانية حكماً لصالح مرضى رفعوا دعاوى قضائية على الحكومة الأميركية بسبب العقوبات التي قالوا إنها تمنع إيران من استيراد أدوية لعلاج مرض جلدي نادر، مما تسبب في حدوث وفيات ومعاناة.

وبعد صدور الحكم، قالت السلطات الإيرانية إنها ستفرغ من الناقلة نفطاً خاماً قيمته 50 مليون دولار تقريباً، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

ولم يحدد التقرير ما إذا كان نفط الناقلة سيستخدم في تقديم تعويضات للمرضى.

وقالت وكالة الميزان للأنباء المختصة بالشؤون القضائية في إيران إن محكمة إيرانية أصدرت الخميس حكماً نهائياً في القضية، وأمرت الحكومة والمسؤولين الأميركيين بدفع 6.8 مليار دولار بسبب العقوبات.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية دعت في مارس إلى الإفراج الفوري عن الناقلة.