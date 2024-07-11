فشل في إعادة تركيب رصيف غزة والجيش الأمريكي يفكر بالتخلي عنه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الخميس، ان أفراداً من الجيش الأميركي حاولوا إعادة تثبيت الرصيف المؤقت على شاطئ غزة الأربعاء، لكنهم فشلوا بسبب مشاكل فنية وأخرى تتعلق بالطقس.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان إن الجنود الأميركيين لم يدخلوا غزة في أي وقت من الأوقات.

وأضاف أن العمليات على الرصيف ستتوقف قريباً، وأن الهدف منه كان على الدوام توفير حلول مؤقتة.

أمواجاً هائجة قبالة غزة

يأتي هذا بينما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤولين أميركيين قولهما الخميس إن الولايات المتحدة التي تواجه أمواجاً هائجة قبالة غزة، تفكر في التخلي عن جهود إعادة تركيب الرصيف العائم الذي استخدم لإدخال المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل ملح إلى الفلسطينيين وسط خطر المجاعة في القطاع.

وقال البيت الأبيض ووزارة الدفاع، الخميس، إن الرصيف سيوقف عملياته قريباً لكنه لم يحدد توقيتا لذلك.

لكن مسؤولين أميركيين آخرين قالوا إن البنتاغون والقيادة الوسطى المركزية للجيش الأميركي، يناقشون بجدية وضع نهاية مبكرة لعمليات الرصيف بسبب أحوال الطقس، وبعض المشكلات المتعلقة بالصيانة، والتي جعلت فكرة إعادة تركيبه لفترة قصيرة غير مرغوب فيها.

وقال المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، وأشارا إلى أنه في حال هدأ الطقس قليلاً، هناك فرصة ضعيفة لإعادة توصيله لفترة قصيرة.

وكانت الخطة الأولية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، هي إعادة تركيب الرصيف لعدة أيام لنقل آخر منصات المساعدات إلى الشاطئ ثم إزالته نهائياً، لكن الأمواج الهائجة حالت دون إعادة التثبيت.