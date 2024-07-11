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القسام تنشر مشاهد استعدادها قبل المعركة وتصديها لجنود الاحتلال في الشجاعية

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ياسر رشاد - القاهرة - نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام، مشاهد تصدي قواتها لجنود وآليات العدو في حي الشجاعية  بمدينة غزة، وظهر في الفيديو مشاهد استهداف وقنص لجنود إسرائيليين وتدمير آلياتهم، كما وثق مقاتلوا القسام لحظات استعدادهم للمعركة التي تجهزوا لها بتمشيط شعرهم وارتداء أفضل الملابس قبل خوض المعركة.

مشاهد هبوط مروحيات إسرائيلية لنقل القتلى

كما وثق مقاتلوا القسام مشاهد هبوط مروحيات إسرائيلية لنقل القتلى من جنود الاحتلال، ولقطات أخرى لآليات تسحب الدبابات والأسلحة المدمرة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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