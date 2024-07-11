إدارة بايدن: مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب ا)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، في بيان اليوم الخميس، عن مساعدة أمنية إضافية لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار.

وجاء الإعلان بعد اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن.

وهذا الإعلان هو الدفعة الحادية والستين من المعدات التي ستقدمها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021، بحسب الموقع الإلكتروني للبنتاجون.

كما أعلن الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات مشتركة مع ألمانيا ورومانيا وهولندا وإيطاليا لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا وتوفير خمسة أنظمة دفاع جوي استراتيجية، بما في ذلك بطاريات باتريوت وأنظمة إس أيه إم بي /تي، التي ستساعد في حل هذه المشكلة المتعلقة بحماية المدن الأوكرانية والمدنيين والجنود.

وبحسب الإعلان، تظل الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها ملتزمة بتزويد أوكرانيا بقدرات دفاع جوي إضافية للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي المستمر.

ومنذ أن شنت روسيا غزوها واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، قدمت الولايات المتحدة لكييف مساعدات عسكرية تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار، وفقا لبيان للبنتاجون صدر في الثالث من الشهر الجاري.