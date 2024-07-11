إعلامي منتقدًا محمد رمضان عقب واقعة الساحل: سلوك لا يمت لأخلاقيات النجومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

انتقد الإعلامي محمد موسى تصرفات الفنان محمد رمضان بعد واقعة التشاجر التي وقعت بين رمضان وأحد الشباب في الساحل الشمالي، حيث تطور الأمر إلى تبادل الصفعات.

خلال برنامجه "خط أحمر" الذي يُبث عبر قناة الحدث اليوم، أشاد موسى برد فعل الشاب الذي دافع عن نفسه ووصفه بأنه قدم درسًا لا يُنسى في الدفاع عن الحقوق، معقبًا: "الشاب اللي أخد حقه وقتي ورد القلم بقلم وعايز أقوله أبوك راجل لأنك مسبتش حقك".

موسى استنكر توجه رمضان للعنف، مُشيرًا إلى أن هذا السلوك لا يمت لأخلاقيات النجومية بصلة.

كما تطرق إلى الأثر السلبي لتصرفات رمضان على شعبيته وإيرادات أعماله الفنية، مؤكدًا أن المنتجين باتوا يترددون في التعامل معه، متابعًا: "شوف إيرادات شغلك تدنت ازاي، المنتجين بقوا يخافوا يشغلوك، حتي لو تصالحت مع الشاب ازاي هتتصالح مع الجمهور".

ووجه موسى رسالة إلى رمضان قائلًا إن التصالح مع الشاب المعتدى عليه قد يكون ممكنًا، لكن التصالح مع الجمهور الذي يخسره بتصرفاته السلبية قد لا يكون بهذه السهولة.

الحادثة شهدت موقفًا حيث قام رمضان بصفع الشاب بسبب رفض الأخير تسليمه الهاتف المحمول، ليجد رمضان نفسه مواجهًا برد فعل فوري وصفعة مضادة من الشاب، وهو ما أثار دهشة الحضور.