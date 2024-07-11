الأرصاد: استمرار الموجة شديدة الحرارة وأمطار على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة غدا الجمعة على أغلب الأنحاء.

كما توقعت الهيئة أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 40 درجة، مع شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري ومحافظة الوادي الجديد، والرياح معتدلة تنشط أحيانآ على أغلب الأنحاء.

وتابعت: "يبدأ انخفاض طفيف وتدريجي فى درجات الحرارة اعتبارًا من يوم السبت على أغلب الأنحاء".