أستاذ مناخ يحذر من أشعة الشمس الحارقة في شهر "أبيب": اقتدوا بالصعايدة في ملابسهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، خاصة في شهر "أبيب" الذي يمتد من 8 يوليو إلى 7 أغسطس، والذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وأوضح فهيم خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن أشعة الشمس تكون عمودية على مدار السرطان خلال هذا الشهر، مما يزيد من شدة الحرارة وخطر الإصابة بالإجهاد الحراري.

ونصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج في فترة الظهيرة، مثل ارتداء غطاء للرأس وملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة، والإكثار من شرب السوائل.

وأكد فهيم على ضرورة تجنب ارتداء الملابس ذات الألوان الغامقة، لأنها تمتص أشعة الشمس وتزيد من الشعور بالحرارة، كما نصح بعدم الخروج في فترة الظهيرة إلا للضرورة القصوى.

وأشاد فهيم بأهالي الصعيد الذين يلتزمون بارتداء الملابس البيضاء الفضفاضة ذات الأكمام الطويلة، بالإضافة إلى غطاء الرأس، مؤكدًا أن هذه الملابس هي الأنسب للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة.

ودعا أهالي القاهرة ومحافظات الوجه البحري إلى اتباع نفس النهج، خاصة مع تزايد ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ.