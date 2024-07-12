زيلينسكي يطالب دول حلف الأطلسي برفع كل القيود على قصف الأراضي الروسية

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دول حلف شمال الأطلسي برفع "كل القيود" المفروضة على بلاده لاستهداف الأراضي الروسية بأسلحة غربية، وذلك على هامش قمة الحلف في واشنطن.

واوضح زيلينسكي في مؤتمر صحافي، "إذا أردنا أن نفوز، إذا أردنا أن ننتصر، إذا أردنا إنقاذ بلادنا والدفاع عنها، علينا أن نرفع كلّ القيود".

وأبدى زيلينسكي ثقته بأنّ بلاده ستنضمّ يوماً ما إلى حلف شمال الأطلسي. وقال "سنقوم وسنواصل القيام بكل ما في وسعنا ليأتي اليوم الذي تدعى فيه أوكرانيا وتصبح عضواً في حلف شمال الاطلسي، وأنا واثق بأننا سنصل إلى هذا اليوم".

وتفرض دول عدة في حلف الاطلسي قيوداً على استخدام أسلحة ترسلها إلى أوكرانيا.

ويحظر بعض هذه الدول، مثل إيطاليا، أيّ استخدام لهذه الاسلحة على الاراضي الروسية. وتحصر دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، استخدام أسلحتها في ضربات على أهداف عسكرية مشروعة، ضمن عمق محدود داخل أراضي روسيا.

من جهته، ذكر الأمين العام للأطلسي ينس ستولتنبرغ بأنّ من حقّ أوكرانيا الدفاع عن نفسها، بما في ذلك عبر ضرب أهداف عسكرية داخل الأراضي الروسية، وخصوصا إذا كان خط الجبهة قريباً جداً من الحدود، الأمر الذي ينطبق على منطقة خاركيف حيث شنّت موسكو هجوماً في أيار.

وأقرّت دول الحلف الأربعاء في بيان مشترك بأنّ أوكرانيا تسلك "طريقاً لا عودة عنه" نحو انضمامها إلى الناتو.