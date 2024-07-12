تنديد في العراق بسبب توغل تركي داخل إقليم كردستان

ياسر رشاد - القاهرة - ندّد مجلس الأمن الوطني العراقي، بسبب التوغل التركي أكثر من 40 كيلومتراً داخل إقليم كردستان، في موقف «مغاير للاتفاق» المبرم بين البلدين منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد، أواخر أبريل (نيسان) الماضي.

وقال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلّحة، في بيان صحافي، إن «القوات التركية مارست خروقاً في المناطق الحدودية المشتركة، وجرى تأكيد رفض التوغل العسكري».

ووجّه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني «بإرسال مستشار الأمن القومي، إلى إقليم كردستان؛ للخروج بموقف موحد من موضوع يمسّ السيادة العراقية».

وقال مصدر أمني، إن المستشار قاسم الأعرجي ناقش مع المسؤولين الأكراد «موقفاً موحداً بعدما تجاوز التوغل التركي أكثر من اللازم».

وأعلن مسؤولون حكوميون، في تصريحات للصحافة المحلية، أن «العملية التركية تجري بالتنسيق مع بغداد»؛ ما عكس الإرباك في الموقف العراقي.