صواريخ سورية تضرب الجولان بعد دقائق من هجوم سيبراني عطل أنظمة الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حريق اندلع في الجولان بعد إطلاق عدد من الصواريخ من سوريا، وذلك بعد دقائق من هجوم سيبراني عطل جميع أنظمة الاحتلال.

وأضاف إعلام عبري، أن صواريخ ومسيرات سقطت في الجولان دون تفعيل صفارات الإنذار .

هجوم سيبراني على كل أنظمة الاتصالات والإنقاذ الإسرائيلية

هجوم سايبرني أدى إلى خلل في كل أنظمة اتصالات المطافئ والإنقاذ والإعلام العبري ينشر أرقام بديلة، وذلك حسب إعلام عبري .





إيران تنفي تسليح "أنصار الله" في عملياتها البحرية

أعلنت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، أنها لم تقوم بتسليح جماعة "أنصار الله" اليمنية في عملياتها العسكرية ضد السفن المرتبطة بإسرائيل، في أعالي البحار.

وذلك بعد تقرير أصدره الجيش الأمريكي، أمس الأربعاء، والذي يزعم أن السفينة النرويجية "ستريندا" تعرّضت في شهر ديسمبر الماضي للقصف من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، باستخدام صاروخ "كروز" إيراني الصنع مضاد للسفن في البحر الأحمر.

وقال التقرير إن المحرك المستخدم في الصاروخ الإيراني، يتمتع بميزات فريدة "تتوافق مع حطام المحرك الذي تم انتشاله من هجوم "أنصار الله" على سفينة "ستريندا".

ونفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة المزاعم الأمريكية، حول تسليح جماعة أنصار الله" اليمنية.

طوروا قدراتهم العسكرية بشكل كبير

وأشارت : "نحن ندرك أن جماعة "أنصار الله" اليمنية طوروا قدراتهم العسكرية بشكل كبير بالاعتماد على مصادرهم الخاصة"، وتابعت البعثة أن "الحرب الطويلة ضد الجماعة هي العامل الأساسي وراء توسيع قدراتهم العسكرية"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

عمليات الجماعة مستمرة

وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".

وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.