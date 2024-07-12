مقترح بحكم مؤقت في غزة يستبعد حماس

ياسر رشاد - القاهرة - إسرائيل وحماس قبلتا مبدئياً بمقترح حكم مؤقت، تستبعد كلاً من «حماس» وإسرائيل، فيما تتولى «قوات أمنية مدربة» من قبل الولايات المتحدة ومدعومة من «حلفاء عرب معتدلين»، حكم القطاع. وأوضح المسؤول أن هذه القوات ستتألف من نحو 2500 عنصر من أنصار السلطة الفلسطينية، بعد أن يتم فحصهم من قبل إسرائيل، وذلك حسب صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي رفيع .

وقال مستشار البيت الأبيض جيك سوليفان، أمس: «نرى احتمالاً للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة»، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لا يزال ملتزماً إطار وقف إطلاق النار في غزة الذي يجري التفاوض عليه حالياً، لكن مصادر غربية وإقليمية عبّرت عن مخاوفها من «الشيطان الذي يمكن في التفاصيل».

في غضون ذلك، ندد وزراء خارجية الدول الأعضاء في «مجموعة السبع»، أمس، بإعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها على تشريع 5 بؤر استيطانية ومصادرة 1270 هكتاراً من الأراضي في الضفة الغربية، ورأت المجموعة أن ذلك يعد أكبر إعلان عن الاستيلاء على أراضٍ منذ اتفاقيات أوسلو.

بعثة إيران تنفي تسليح "أنصار الله" في عملياتها البحرية

تقرير أصدره الجيش الأمريكي، أمس الأربعاء، يزعم أن السفينة النرويجية "ستريندا" تعرّضت في شهر ديسمبر الماضي للقصف من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، باستخدام صاروخ "كروز" إيراني الصنع مضاد للسفن في البحر الأحمر.

ونفت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس، تسليح جماعة "أنصار الله" اليمنية في عملياتها العسكرية ضد السفن المرتبطة بإسرائيل، في أعالي البحار.

وزعم التقرير أن المحرك المستخدم في الصاروخ الإيراني، يتمتع بميزات فريدة "تتوافق مع حطام المحرك الذي تم انتشاله من هجوم "أنصار الله" على سفينة "ستريندا".

ورفضت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة المزاعم الأمريكية، ونفت تسليح جماعة أنصار الله" اليمنية.

طوروا قدراتهم العسكرية بشكل كبير

وأضافت: "نحن ندرك أن جماعة "أنصار الله" اليمنية طوروا قدراتهم العسكرية بشكل كبير بالاعتماد على مصادرهم الخاصة"، وتابعت البعثة أن "الحرب الطويلة ضد الجماعة هي العامل الأساسي وراء توسيع قدراتهم العسكرية"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

عمليات الجماعة مستمرة

وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".

وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.



