السجيني: تواصل مناقشات برنامج الحكومة بحضور وزراء النقل والصناعة والإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أفاد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن اللجنة البرلمانية قد واصلت مناقشاتها بمشاركة وزراء النقل، الصناعة، الإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال في الجلسة الصباحية، وتناولت الجلسة المسائية استكمال المناقشات بحضور وزير الصناعة إلى جانب وزيري الطيران والسياحة.

خلال تصريحاته في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ضمن برنامج "كل يوم" الذي يُبث على قناة "ON"، أوضح السجيني أن تركيبة اللجنة البرلمانية تميزت بالتنوع الكبير، حيث ضمت رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية بالإضافة إلى عدد من نواب المعارضة.

وأكد على أن المناقشات جرت بجدية تامة ودون مجاملات، وذلك في ظل التحديات التي تواجه الوضع المصري الحالي.

أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أهمية أن يعرض الوزراء خططهم التنفيذية بوضوح، مؤكدين إلمامهم بالملفات الموكلة إليهم، وضرورة ربط هذه الخطط بأطر زمنية محددة لكل ملف تختاره الوزارة للعمل عليه.

وذكر أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن الإجراءات المتبعة سابقًا كانت تقتصر على عرض الوزير للملف دون إجراء مناقشات معمقة.