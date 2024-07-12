مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة على طريق جمصة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص على طريق رافد (المنصورة - جمصة) بنطاق مركز طلخا بمحافظة الدقهلية. وقع الحادث نتيجة التفادي الخاطئ، وتم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى بلقاس، بينما تم نقل المصابين لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث تصادم على طريق رافد (المنصورة - جمصة) وانقلاب ميكروباص أسفل كوبري شرنقاش.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس مباحث مركز طلخا، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث. وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج، وهم:

- شيماء رمضان عبد الحميد يوسف، 35 عامًا، مصابة بكسر في الذراع الأيمن.

- رحمة رضا رمضان، 13 عامًا، مصابة بكسر في الذراع الأيسر وكدمات في الجسم.

- حنين حسني منصور، 14 عامًا، مصابة باشتباه كسر في الركبة اليسرى.

- فهد رضا رمضان عبد الحميد، رضيع عمره 9 أشهر، مصاب بكسر مضاعف في عظام الجمجمة ونزيف من الأنف وجروح متفرقة.

- يوسف رضا رمضان، 12 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم.

- شيماء حمدي ماهر إبراهيم، 30 عامًا، مصابة بكسر في الساعد الأيمن والكتف الأيمن واشتباه ارتجاج.

- معاذ رضا رمضان، 9 أعوام، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

- تامر حسني منصور، 11 عامًا، مصاب بجرح في القدم اليسرى وسحجات في الجسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.