نفوق 65 حوتا على الأقل قبالة الساحل الشمالي لأسكتلندا

ذكرت جمعية إنقاذ خيرية اليوم أن ما لا يقل عن 65 حوتا من نوع الحوت الطيار طويل الزعانف نفقت بعد جنوحها على جزيرة قبالة الساحل الشمالي لأسكتلندا في واحدة من أكبر الحوادث من نوعها في بريطانيا خلال الآونة الأخيرة.

وأوضحت جمعية إنقاذ الحياة البحرية البريطانية أنها تلقت إخطارا في وقت سابق اليوم الخميس وأرسلت مسعفين إلى شاطئ بجزيرة سانداي الاسكتلندية.

وذكرت في بيان "عند وصولهم وجد المسعفون نحو 77 حيوانا على الشاطئ على مسافة بعيدة من المياه بعدما جنحوا لعدة ساعات بالفعل. للأسف لم يكن سوى 12 منها على قيد الحياة في ذلك الوقت".

وتنجرف الحيتان إلى الشاطئ لعدة أسباب منها فقدان الطريق أو بسبب موجات المد والجزر، لكن علماء يقولون إنه لا يوجد تفسير واحد محدد لتلك الظاهرة التي رصدت عبر فترات تاريخية مختلفة.