محافظ الدقهلية يقرر صرف 25 ألف جنيه للمتوفي و5 آلاف لكل مصاب في حادث طريق جمصة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، توجيهاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بسرعة التعامل مع تداعيات حادث انقلاب ميكروباص على طريق رافد (المنصورة - جمصة) أسفل كوبري شرنقاش، الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.

وأوضح محافظ الدقهلية في بيان صحفي، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، حيث تم خروج 3 من المصابين من مستشفى بلقاس العام بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم. ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة باقي الحالات وتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية لهم حتى خروجهم من المستشفى.

وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة، بكامل أجهزتها، حريصة على تقديم كل الرعاية للحالات الإنسانية في الأزمات والحوادث، بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية، تحركت على الفور لجنة الإغاثة بإدارتي بلقاس وطلخا لتقديم كافة الخدمات المتاحة للحالات المتضررة. وأشار إلى أنه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، تقرر صرف مبلغ 25000 جنيه لأسرة حالة الوفاة، وصرف مساعدات إصابة بمبلغ 5000 جنيه كحد أقصى وفقًا لمدة بقاء المصابين بالمستشفى، وصرف مبلغ 50000 جنيه في حالة وفاة رب أسرة، وذلك بعد استيفاء المستندات ومحضر الشرطة المحرر عن الواقعة.