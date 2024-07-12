كيف ترفع الحكومة الجديدة كفاءة النظام التعليمي في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

شمل برنامج الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية، نهاية الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خطة جديدة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني.

ويعد الارتقاء بالمنظومة التعليمية سواء التعليم الجامعي وقبل الجامعي ورفع كفاءة أداء المعلمين أحد المستهدفات المحورية خلال الفترة المستقبلية، إذ يستلزم اتخاذ عددا من المسارات وهي كالآتي:

- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 2024-2029، والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يشمل: الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، والجودة والتميز في التعليم وفقا للمعايير العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة مع إيلاء أولوية لكل من ذوي الإعاقة والموهوبين والنابغين.

- إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة في المناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق الحكومية.

- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المنظومة التعليمية ووضع مستهدفات واضحة لرقمنة المنظومة التعليمية بما يسهم في مواكبة المدارس للتحول الرقمي وتصميم مباني مدرسية ذكية مرنة ومتعددة الأغراض.

- تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة في البرامج التعليمية المقدمة للطلاب، مع العمل على تطوير القدرات الرقمية للطلاب للاستفادة من المحتوى الرقمي بما يتوافق مع سياسات تحسين جودة التعليم والتدريس والحوكمة والإدارة.

- متابعة جهود التوسع في إنشاء المدارس الرسمية والدولية على مستوى الجمهورية، بما يشمل التوسع في إقامة مدارس المتفوقين والنيل واليابانية، مما يسهم في توفير تعليم متميز لشريحة متوسطي الدخل بأسعار مناسبة وتحسين مستوى الخريجين.

- التوسع في تطبيق تجربة مدارس STEM، باعتبارها إحدى التجارب الناجحة التي تسهم في تعزيز الابتكار والإبداع في العملية التعليمية، من خلال التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

- العمل على تعظيم الاستفادة من شركاء مصر في التنمية والأطراف ذات الصلة للمساهمة في إنشاء المدارس وزيادة عدد الفصول وتطوير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.