تحذير لطلاب الثانوية من شرب الشاي الأخضر ليلًا خلال الامتحانات المتبقية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أوصت الدكتورة يسر كاظم، أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، طلاب الثانوية العامة بعدم السهر والنوم في موعد لا يتجاوز 11 مساء مع الاستيقاظ المبكر.

ونبهت أستاذ التغذية الطبية، خلال مقالة بحثية، بعدم شرب طلاب الثانوية الشاي الأخضر ليلا حتى لا يسبب الأرق والأفضل شربه نهارًا واستبادله بتناول مشروب الليمون مساءا.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية "الدور الأول" للعام الدراسي 2023-2024 على موقع الوزارة عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي رياضة السبت 13 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة والتكامل "التفاضل والتكامل" ومن المقرر انتهاء مارثون الثانوية العامة السبت 20 يوليو المقبل.