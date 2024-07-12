5 حالات اختناق في حريق شقة بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
سجل حريق شقة 5 حالات اختناق بمنطقة إمبابة شمال الجيزة اليوم الجمعة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة يتصاعد أدخنة من عقار بمنطقة القومية.
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.
تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث بعقار مكون من 12 طابقا بشارع محروس مما أسفر عن سقوط 5 حالات اختناق.
المصابون الخمسة نقلوا إلى مستشفى الوراق المركزي للعلاج وتمكن رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.