حسام موافي: الغرور والغيرة والغباء.. أخطر ثلاثية تهدد صحتك النفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، عن ثلاث صفات وصفها بأنها "أصعب الأمراض" المنتشرة في العصر الحالي.

وأوضح موافي خلال حواره ببرنامج "كلام الناس" أن هذه الثلاثية المدمرة تتكون من "غرور، وغيرة، وغباء"، مشيرًا إلى أن علاجها صعب للغاية بسبب القناعة الراسخة لدى أصحابها بأنهم الأفضل.

وحذر موافي من خطورة الغرور الذي وصفه بأنه "قاتل"، مشددًا على ضرورة تجنبه والرضا بما قسمه الله لكل شخص. كما نبه إلى أن الغيرة قد تدفع إلى ارتكاب جرائم، مستشهدًا بقصة قابيل وهابيل.