برلمانية تطالب بالسماح لأعضاء هيئة التدريس بأقسام الإرشاد السياحى بالجامعات بمزاولة المهنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت نائبة التنسيقية هيام فاروق باقتراح برغبة للسماح لأعضاء هيئة التدريس بأقسام الإرشاد السياحى بالجامعات المصرية بمزاولة مهنة الإرشاد السياحى

وقد تمت مناقشة الاقتراح فى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.

وذكرت النائبة فى مناقشتها أنه مما لاشك فيه أن هناك فائدة كبري تعود على العملية التعليمية (في أي كلية) من ممارسة النشاط العملي لأعضاء هيئة التدريس في حقول العمل التي تتصل بها دراستهم.. إثراءًا لهم وتنمية لمهاراتهم بما ينعكس على آداء رسالتهم السامية، مثل أساتذة كليات الطب وأساتذة كليات الحقوق أيضًا والذين أثبتوا بالتجربه أن ممارستهم لمهنة المحاماه كانت نعم المعين لهم في توصيل المعلومه الحيه لطلابهم من واقع التجربة التي تضيف أبعادًا جديدة للأطر الدراسية.

كما أن قيام أعضاء هيئة التدريس بقسم الإرشاد السياحى بمزاولة المهنة سيعمل حتمًا على تنشيط السياحة بما سيوفره من كوادر رفيعه لهذا القطاع المهم.

المادة 100 من قانون تنظيم الجامعات وضعت قيدًا مفاده ضرورة صدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات بتنظيم أمور مزاولة أعضاء هيئات التدريس لمهنتهم في الخارج، ولأن المجلس الأعلى للجامعات لم يشرع حتى الآن في إصدار مثل هذا القرار لمهنة الإرشاد السياحي وهو أمر لا يعد قيدًا بالمعنى الحرفي وإنما هو مجرد مسالة إجرائية تنظيمية.

واثنى ممثلى الحكومة من كل من المجلس الأعلى للجامعات ومن وزارة السياحة والآثار على الاقتراح وحدث توافق من ممثلي الحكومة على الاقتراح

وذكروا ان العائق الوحيد لتنفيذ الاقتراح هو فى قانون المرشدين السياحيين والذي يتم العمل على تعديل مواده في الوقت الحالي.