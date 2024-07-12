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نيران الاحتلال متواصلة غرب غزة.. وتشييع جثامين أطفال المبحوح في النصيرات

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ياسر رشاد - القاهرة - أطلق طيران الاحتلال الإسرائيلي نيران متواصلة، غرب مدينة غزة، وسمع أصوات انفجارات قوية محيط منطقة الكتيبة ودوار الأمين محمد.

وقالت مصادر فلسطينية، إن رضيع استشهد في قصف منزل عائلة أبو مصطفى شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحامي ثائر أبو عياش خلال اقتحام  بيت أمر شمال الخليل، واقتحمت بلدة برقة وسبسطية في نابلس.

 

وتم تشييع جثامين أطفال استشهدوا جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة المبحوح في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة، أمس.

 

 

جثامين أطفال عائلة المبحوح
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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