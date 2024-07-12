بايدن يرتكب هفوتين جديدتين بحق هاريس وزيلينسكي وترامب يسخر منه

ارتكب الرئيس الأميركي جو بايدن هفوة جديدة عندما قدَّم نائبته كامالا هاريس باسم "ترامب".

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان هاريس التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب إذا قرر الرئيس الديموقراطي عدم الترشح مجددا، قال بايدن "لم أكن لأختار نائبة ترامب لتكون نائبة للرئيس إذا لم أكن أعتقد منذ البداية أنها مؤهلة لتكون رئيسة (...) لهذا السبب اخترتُها".

وأيضا، بايدن هفوة أخرى بتقديمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنّه "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين"، قبل أن يصحّح خطأه، في انتكاسة جديدة للمرشح الديموقراطي.

وعلى الفور، سخر المرشّح الجمهوري دونالد ترامب من المؤتمر الصحافي الذي عقده بايدن، وذلك في ظل ازدياد المطالبات بانسحاب بايدن من السبتق الئاسي نظرا لحالته الصحية.

وقال ترامب: "عمل جيّد يا جو!". ومن المقرّر أن يتواجه المرشّحان خلال الانتخابات الرئاسيّة في تشرين الثاني.