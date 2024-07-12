أردوغان: لدينا نية الحوار مع الأسد وننتظر زيارته أو أن نقوم بزيارة دمشق

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه "لدينا نية الحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد وننتظر زيارته أو أت نقوم بزيارة دمشق وندشن لفترة جديدة من العلاقات"، وذلك في ظل حديث عن وساطة روسية وأخرى عراقية لتحسين العلاقات بين البلدين.
ولفت، في تصريح، إلى "أننا نسعى لتقريب وجهات النظر بين روسيا وأوكرانيا فيما يتعلق باتفاقية الحبوب".
وفي سياق آخر، قال أردوغان: "الرئيس الأميركي جو بايدن وعدني خلال لقائي معه بأنه سيحل مشكلة شحنة طائرات إف 16 خلال أسابيع".
وحول الحرب الإسرائيلية على غزة، ذكر أن "تركيا لن تتسامح مع محاولات تعاون الناتو مع إسرائيل"
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