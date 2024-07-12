أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه "مصمم على الترشح للانتخابات الرئاسية"، مضيفًا "أنا مستعد للخضوع للفحص مجددا على يد طبيب أعصاب"، وذلك بعد مطالبات لانسحابه من السباق الرئاسي نظرا لحالته الصحية.
وفي تصريح، ذكر بايدن أنه "لم أسمع أحدا من نظرائي الأروبيين يطالبني بعدم الترشح بل كانوا يقولون إن علي أن أفوز".
إلى ذلك، قال حول الحرب الإسرائيلية على غزة: "الحكم في غزة بعد الحرب يجب ألا يكون فيه احتلال للقطاع"، وكشف "أنني قلت لحكومة إسرائيل ولرئيسها بنيامين نتانياهو خلال زيارتي لإسرائيل إنه لا حاجة لاحتلال أي مكان".
ورأى بايدن أنه "لدينا حاليا فرصة لإنهاء الحرب في غزة"، مضيفا "أرسلت فريقي إلى المنطقة لسد الفجوات فيما يتعلق بالمفاوضات لوقف الحرب في غزة"، وكشف أن "القضايا التي يتم التفاوض بشأنها في الدوحة من أجل وقف إطلاق النار صعبة ومعقدة".
وشدد على أنه "يجب علينا مواصلة التحرك من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن أكد تصميمه على الترشح للرئاسة: لدينا حاليا فرصة لإنهاء الحرب في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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