الجيش الأميركي: دمرنا 5 زوارق مسيّرة و3 طائرات مسيّرة للحوثيين في اليمن والبحر الأحمر

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، عن "تدمير 5 زوارق مسيّرة أطلقها الحوثيون (حركة أنصار الله في اليمن) في البحر الأحمر خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مضيفة "دمرنا مسيّرتين للحوثيين في البحر الأحمر ومسيرة تابعة لهم في اليمن".

وذكرت أن "الزواق والمسيرات الحوثية مثلت تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف في المنطقة".

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، وذلك في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.