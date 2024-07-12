الليلة تصل لـ 56 ألف جنيه.. 46 صورة ترصد أغلى 3 فنادق في مرسى علم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين بالبحث عن أفضل الفنادق خاصة في مرسى علم؛ تزامنًا مع حلول إجازة نهاية العام، حيث تُعد مرسى علم من المناطق الشهيرة في ذلك.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية أغلى 3 فنادق في مرسى علم، وفق موقع "بوكينج"، كالتالي:

Amarina Queen Resort & Aqua Park Marsa Alam

- مكان إقامة مصنف 5 نجوم.

- يضم حديقة وصالة مشتركة ومطعمًا.

- يتميز بمنطقة شاطئية خاصة وملعب تنس.

- يوفر المنتجع مسبحًا خارجيًا ومركزًا للياقة البدنية وكاريوكي وناديًا للأطفال.

- يوفر للضيوف غرفًا مكيّفة مزودة بمكتب وغلاية وميني بار وصندوق ودائع آمن، وتلفزيون بشاشة مسطحة وتراس وحمّام خاص مزود بدش.

- تضم جميع الغرف شرفة، وتتميز بعضها بإطلالات على البحر، وتشمل الغرف في مكان الإقامة بياضات أسرّة ومناشف.

- يمكن للضيوف الاستمتاع ببوفيه إفطار.

- يضم المنتجع ملعباً للأطفال، ويمكن للضيوف لعب البلياردو وتنس الطاولة ولعبة رمي السهام.

- يتحدث الموظفون في مكتب الاستقبال اللغات العربية والألمانية والإنجليزية والفرنسية، ويسعدهم تقديم النصائح المفيدة للضيوف حول المنطقة.

- يعتبر مطار مرسى علم الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة، حيث يقع على بُعد 44 كم، ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.

- تبدأ الليلة من 3,145 جنيهًا، وتصل إلى 18,850 وفقًا لنوع الغرفة والحجز.

Steigenberger Resort Alaya Marsa Alam

- يقع في خليج كورايا.

- مكان إقامة مصنف 5 نجوم ويضم مسبحاً في الهواء الطلق وحديقة وتراساً.

- يضم مكان الإقامة مطعماً، فضلاً عن بار وساونا وحوض استحمام ساخن.

- يتوفر مكتب استقبال يعمل على مدار الساعة وخدمات نقل المطار وخدمة الغرف وخدمة الواي فاي مجاناً في مكان الإقامة.

- يوفر الفندق لضيوفه غرفًا مكيّفة تحتوي على مكتب وصندوق ودائع آمن وتلفزيون بشاشة مسطحة وتضم شرفة وحمّامًا خاصًا مزودًا بدش.

- توفر جميع الغرف خزانة ملابس.

- يتم تقديم إفطار كل صباح، حيث يشمل خيارات بوفيه إفطار وإفطار كونتيننتال وإفطار من مأكولات حلال.

- يوفر فندق مرافق للشواء.

- يمكن للضيوف لعب تنس الطاولة ولعبة رمي السهام والاسكواش في مكان الإقامة، وتشتهر المنطقة برياضة الغطس.

- يعتبر مطار مرسى علم الدولي هو المطار الأقرب حيث يبعُد مسافة 10 كم.

- تبدأ الليلة من 8,797 جنيهًا، وتصل إلى 56,241 جنيهًأ.

IBEROTEL Costa Mares

- يقع بمواجهة البحر في مدينة مرسى علم.

- مكان إقامة مصنف 5 نجوم يضم حديقة وتراس ومطعماً.

- يوفر المنتجع مسبحاً خارجياً ومركزاً للياقة البدنية وأنشطة ترفيهية مسائية ونادياً للأطفال.

- تحتوي جميع غرف الضيوف في المنتجع على غلاية.

- تتميز الغرف في المنتجع بأنها مكيّفة، وتحتوي على حمّام خاص مزود بدش ولوازم استحمام مجاناً، بالإضافة إلى تلفزيون بشاشة مسطحة، بينما تضم بعض الغرف شرفة، فيما تشمل الغرف في مكان الإقامة بياضات أسرّة ومناشف.

- يقدم منتجع بوفيه إفطار أو إفطار من مأكولات حلال.

- يمكن للضيوف لعب كرة الطاولة في المنتجع، والمنطقة برياضة الغطس بالمنشاق.

- يتحدث الموظفون في مكتب الاستقبال اللغات العربية والألمانية والإنجليزية والهولندية.

- يعتبر مطار مرسى علم الدولي المطار الأقرب إلى منتجع، حيث يبعد مسافة 7 كم.

- تبدأ الليلة من 7,783 جنيهًا، وتصل إلى 16199 جنيهًا.

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