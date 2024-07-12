ماكرون: فرنسا ستدعم أوكرانيا ما لزم الأمر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن أنّ بلاده ستواصل دعم أوكرانيا "ما لزم الأمر". وقال ماكرون: "بهذه الروح اتُّخذت قرارات مهمة هنا في واشنطن لترسيخ دعمنا على المدى الطويل والتقدّم نحو عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".

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