سلطات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا تعتزم التعاون في مجال الصواريخ البعيدة المدى

وقّعت سلطات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن خطاب نوايا للتعاون سوياً في مجال إنتاج قدرات في مجال الضربات البعيدة المدى وتطويرها.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إنّ الوثيقة التي وقّعها وزراء الدفاع في الدول الأربع تفتح الباب أمام إجراءات "تعاون ترمي إلى تعزيز قدراتنا العسكرية بالإضافة إلى القاعدة الصناعية والدفاعية الأوروبية".

وأضافت أنه يمكن أيضاً دعوة شركاء آخرين "للانضمام إلى المبادرة التي قد ترتكز أيضاً إلى تمويلات أوروبية".

من جهته، ذكر وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو أن "هذا الأمر ذو قيمة، بما في ذلك على صعيد الميزانية، لأنّه يسمح بخفض التكاليف المختلفة، ذلك أنّ الفكرة هي إتاحة (هذه المبادرة) على أوسع نطاق ممكن".