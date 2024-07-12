المنظمة العربية للسياحة تنهي مشاركتها في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أنهت المنظمة العربية للسياحة مشاركتها في فعاليات ” الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني”، الذي عٌقد بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة اليابانية والمنظمات والهيئات المتخصصة من الجانبين. وذلك خلال الفترة من 9 حتى 11 يوليو 2024، بالعاصمة اليابانية طوكيو، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والدول العربية بمشاركة عدد من السادة الوزراء بالدول العربية واليابان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمنظمة العربية للسياحة الدكتور وليد علي الحناوي بأنه عقد على هامش المنتدى “المؤتمر الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص بين الجانبين العربي والياباني” بمشاركة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد ابو الغيط ومعالي وزير الاقتصاد الياباني سايتو كين وعدد من أصحاب المعالي الوزراء من الجانبين العربي والياباني، بهدف التباحث بين كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من الجانبين حول تنمية التعاون المشترك بين الجانبين بعدة مجالات من اهمها توسيع الاستثمار المتبادل، معالجة تغير المناخ “المنتجات الخضراء، المياه، إدارة النفايات، الهيدروجين والأمونيا”، التقنيات الجديدة، مرونة سلسلة التوريد “تكنولوجيا الاتصالات، الذكاء الاصطناعي السياحة

وبهذا الصدد فقد قدمت المنظمة ورقة عمل حول التعاون العربي الياباني في المجال السياحي أوضحت من خلالها مراحل التعاون العربي الياباني من خلال جامعة الدول العربية لبناء شراكات مع العديد من الدول الكبرى للمساهمة في تعزيز ودعم التعاون العربي الدولي في العديد من القطاعات السياسية والاقتصادية موضحا بان بدء التعاون العربي الياباني ابتدأ قبل 14 عاما، وتم تأسس المنتدى العربي الياباني في العام 2009 من خلال توقيع مذكره تعاون بين الطرفين التي تمثل إطار عام بين الدول العربية واليابان في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. حيثوالتي من خلالها تم تنظيم العديد من مؤتمرات التعاون في ظل هذا المنتدى وصلت حتى الآن لخمسة مؤتمرات حيث عقدت الدورة الثانية في عام 2010م بتونس، والدورة الثالثة عام 2013 باليابان والدورة الرابعة عام 2016 بالمملكة المغربية بالإضافة لعقد دورة مبسطة عام 2019م بالقاهرة بين جامعة الدول العربية والجانب الياباني وال UNDP.

مشيرا بأن عرض المنظمة اشتمل على إحصاءات عن حجم التبادل التجاري العربي الياباني والذي بلغ في العام 2009 : 106.4 مليار دولار ووصل هذا العام 2024 : 140 مليار دولار وبلغت مؤشرات تنامي السياحة العربية لليابان بزيادة أعداد السواح العرب في عام 2023 بزيادة ملحوظة بحدود 401.3% مقارنة بأرقام عام 2022 وهي أيضا زيادة قوية بنسبة 17.7% مقارنة بأرقام عام 2019 مما يعكس الرغبة المتزايدة في التبادل السياحي بين الجانبين العربي والياباني ويتوقع ارتفاع هذا العدد نظرا لتنظيم اليابان معرض “إكسبو أوساكا، كانساي 2025” تحت شعار “تصميم مجتمع مستقبلي لحياتنا”.

الجدير بالذكر أن عدد السياح اليابانيين المسافرين الى الخارج بنهاية عام ٢٠٢٣ وبداية ٢٠٢٤ بأكثر من ثلاثة أضعاف الارقام المسجلة بعام ٢٠٢٢م ليصل لأكثر من 9 مليون وخمسمائة الف سائح.

وارتفع عدد السائحين الاجانب الى اليابان في نهاية عام 2023 بأكثر من 6 أضعاف عام ٢٠٢٢ حيث بلغ اعداد الزائرين أكثر من 25066100 زائر وفقا لتقرير الهيئة القومية اليابانية للسياحة وفي نهاية العرض اوصت المنظمة الي اهمية توقيع مذكرة تعاون مع الجانب الياباني في المجال السياحى بهدف تنمية اعداد السائحين بين الجانبين وتبادل التجارب والخبرات وخاصة في مجالات التحول الرقمي والسياحة الريفية والميسرة لكافة فئات المجتمع.

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