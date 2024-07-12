ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38345 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 279 على التوالي إلى 38345 شهيدًا، ونحو 88295 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 50 فلسطينيًا وإصابة 54 بجروح مختلفة، وارتكاب مجزرتين ضد العائلات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء في شوارع وأزقة مدينة غزة، لم يتم انتشالهم بسبب كثافة القصف الإسرائيلي المتواصل على كافة أحياء المدينة وحصارها.

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