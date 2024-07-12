الرئيس الكيني يعلن إقالة الحكومة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو اليوم، إقالة أعضاء الحكومة ضمن إجراءات اتخذها في أعقاب المظاهرات واسعة النطاق ضد الحكومة.

وأفاد الرئيس الكيني في مؤتمر صحفي أقيم بالقصر الرئاسي، أنه بعد ما تم تقديمه من تقييم شامل لأداء الحكومة وإنجازاتها وتحدياتها؛ قرر إقالة كل الأعضاء بما في ذلك الوزراء.

فيما استثنى الرئيس الكيني، أمين الحكومة ووزير الخارجية موساليا مودافادي ونائبه ريغاتي غاشاغوا. وأكد البدء بمشاورات واسعة مع مختلف القطاعات والتنظيمات السياسية؛ لتحديد معالم الحكومة الجديدة.

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