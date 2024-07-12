الولايات المتحدة تعلن عن تقديم 100مليون دولار للفلسطينيين في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانتا باور اليوم أن الولايات المتحدة ستقدم من خلال الوكالة مساعدات إنسانية حاسمة إضافية بقيمة مئة مليون دولار للفلسطينيين الذين بأمس الحاجة إلى هذه المساعدات في مختلف أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية.

ويدعم هذا التمويل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وهو شريك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حتى يقوم بتسليم المساعدات الغذائية الطارئة في غزة والضفة الغربية، حيث يواجه جميع سكان غزة تقريبا مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى المساعدات، وبخاصة الأكثر ضعفا منهم كالأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.

وتقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال هذه المساعدات الإضافية الدعم اللوجستي لعملية التسليم الآمنة والفعالة للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في مختلف أنحاء غزة، وذلك وسط بيئة عمليات غير آمنة ومليئة بالتحديات بشكل مستمر.

وبعد احتساب هذا التمويل الجديد الذي يتم تقديمه بموجب قانون الاعتمادات التكميلية، يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي أعلنت الولايات المتحدة عن تقديمها للفلسطينيين منذ بداية النزاع إلى أكثر من 774 مليون دولار.

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