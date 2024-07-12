وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم في العاصمة واشنطن مع وزراء خارجية وممثلي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وقال المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر :” أكد المجتمعون الحاجة الملحة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن ويسهل زيادة تسليم المساعدات الإنسانية، وناقشوا العمل الجاري لإرساء الأمن والحوكمة وإعادة الإعمار في غزة في فترة ما بعد الصراع”.

كما بحث المجتمعون القضايا ذات الاهتمام المشترك، مركزين على النتائج الرئيسية المترتبة على قمة حلف شمال الأطلسي لعام 2024.

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