«الناتو» يُعمق التعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية ويعزز المساعدات لأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

سعى قادة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في ختام قمتهم التي استمرت ثلاثة أيام في واشنطن، إلى تعزيز العلاقات مع اليابان وكوريا الجنوبية، فيما تعهدوا بمنح أوكرانيا مساعدات إضافية بقيمة 40 مليار يورو (43 مليار دولار) خلال العام المقبل.

وركّز قادة الحلف في الجزء الأكبر من القمة على دعم أوكرانيا، قبل إجراء محادثات مع قادة أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية في اليوم الختامي للقمة.

وتعهد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أول أمس بتعزيز التعاون الأمني مع «الناتو».

وتبادل يون وكيشيدا وجهات النظر عندما التقيا بشكل ثنائي على هامش قمة «الناتو» في واشنطن، حيث تمت دعوتهما ضمن قادة الدول الأربع الشريكة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي تشمل أيضاً أستراليا ونيوزيلندا.

وجدد الحلف دعمه لأوكرانيا أول أمس عبر التزامات عسكرية ومالية، كما أعلن أن أوكرانيا تسير في «مسار لا رجعة فيه» نحو الانضمام إلى «الناتو».

وفي الأثناء قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس إن روسيا تدرس ما وصفه بـ«تدابير» لاحتواء التهديد الذي يمثله حلف شمال الأطلسي.

وأضاف بيسكوف أن «الناتو» الذي اختتم قمته في واشنطن أمس أصبح الآن «منخرطاً بشكل كامل في الصراع في أوكرانيا».

وقال بيسكوف: «منذ البداية قلنا إن توسع الناتو إلى أوكرانيا يشكل تهديداً غير مقبول بالنسبة إلينا، نحن نرى أن الناتو يتبنى وثيقة تفيد أن أوكرانيا ستنضم بالتأكيد إلى الناتو».

وأشار مسؤول بارز بالخارجية الروسية أمس، إلى إن روسيا تعتزم الرد عسكرياً على النشر المقرر لأسلحة أميركية بعيدة المدى في ألمانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في سان بطرسبرخ، إن الأمن الروسي سيتعرض للخطر بسبب مثل هذه الأسلحة.

وكان البيت الأبيض والحكومة الألمانية قد أعلنا على هامش قمة «الناتو»، لأول مرة منذ الحرب الباردة، تمركز أسلحة أميركية ذات قدرة على الوصول إلى روسيا في ألمانيا.

وابتداء من عام 2026، سوف يوفر نشر صواريخ كروز من طراز توماهوك، تصل إلى مسافة أكثر من 2000 كيلومتر وصواريخ إس إم6- المضادة للطائرات والأسلحة الأسرع من الصوت المطورة حديثاً، حماية أفضل لحلفاء الناتو في أوروبا.

مع ذلك، فإن بدء النشر المقرر للصواريخ يأتي بعد أكثر من عام من إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل، ويمكن أن يلغيه الرئيس السابق دونالد ترامب حال أعيد انتخابه.

على صعيد آخر اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس أن احتمال نشوب «صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا مقلق»، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وقال أردوغان، إن «احتمال نشوب صراع مباشر بين الناتو وروسيا أمر مقلق بلا شك». وأضاف «يجب تجنّب أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى هذه العاقبة».