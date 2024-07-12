النشرة: تحليق للطيران التجسسي في سماء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء البقاع

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه يستمر الوضع الأمني حذرا في المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي انطلاقا من سهل الغجر المجيدية خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتي مرتفعات شبعا ومزارعها بعد ان صعدت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها ضد المنطقة المحررة في قضاء حاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على سهل البقاع الغربي واقليم التفاح.

وفي ظل التوتر والقلق المسيطر على المنطقة لم يغب الطيران التجسسي نوع ام كا في طلعاته الاستكشافية عن سماء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء البقاع.