المنار: نجاة عناصر من الجيش بعد إصابة آليتهم بأربع رصاصات إثر رشقات رشاشة إسرائيلية من الغجر

أفادت قناة "المنار" عن نجاة عناصر من الجيش اللبناني بعد استهداف آليتهم العسكريّة برشقات رشاشة من نوع "هامفي" من قرية الغجر"، من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث "أُصيبت الآلية بشكل مباشر بأربع رصاصات".

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