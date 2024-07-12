أعلن الدفاع المدني في غزة، أنّ "الجيش الإسرائيلي تراجع عن مناطق في تل الهوى ومنطقة الصناعة"، مضيفة "طواقمنا تتحرك لانتشال الشهداء".
إلى ذلك، أوضح الناطق باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل، في حديث لقناة "الجزيرة"، أنّ "جيش الاحتلال انسحب من منطقة الصناعة بعد عملية عسكرية استمرت 7 أيام"، كاشفًا أنّ "عدد الشهداء في منطقة تل الهوى والصناعة بلغ قرابة 60".
وقال: :"قوات الاحتلال أشعلت النيران في معظم المباني في منطقة الصناعة"، مشيرًا إلى أنّ "جثث متناثرة في الشوارع وداخل المباني وعائلات كاملة استشهدت".
ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني بغزة: الجيش الإسرائيلي تراجع عن مناطق في تل الهوى والصناعة والجثث متناثرة بالشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.