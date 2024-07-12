القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صاروخين من لبنان على المطلة بالجليل الأعلى وانقطاع الكهرباء عن كامل المنطقة

افادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "إطلاق صاروخين من لبنان على المطلة بالجليل الأعلى وانقطاع الكهرباء عن كامل المنطقة".
وفي وقت سابق، أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بقتل ضابط في الوحدة 9308 خلال معارك على الجبهة الشمالية مع "حزب الله".
كما أعلنت بلدية نتانيا في الشمال، عن مقتل جندي احتياط من سكان المدينة في معارك على الحدود مع لبنان.
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.
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