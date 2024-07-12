ارتفاع التجارة الخارجية للصين بنسبة 6.1% في النصف الأول من العام الحالي

أظهرت بيانات رسمية، بحسب ما ذكرت وكالة شينخوا" الصينية الرسمية، أن التجارة الخارجية للصين وصلت إلى مستوى قياسي جديد في النصف الأول من هذا العام، مما يوفر زخما أقوى للتعافي الاقتصادي.

وزاد حجم تجارة السلع بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 21.17 تريليون يوان (حوالي 2.97 تريليون دولار أميركي) في الفترة من شهر كانون الثاني إلى شهر حزيران الماضيين، بحسب الهيئة العامة للجمارك. وارتفعت الصادرات بنسبة 6.9 في المائة، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 5.2 في المائة. وأوضح محللون أن الاتجاه الإيجابي للتجارة الخارجية قد تعزز بشكل أكبر.

وفي الربع الثاني، ارتفع إجمالي الواردات والصادرات بنسبة 7.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو أيضا أعلى بشكل ملحوظ من الزيادة البالغة 4.9 في المائة في الربع الأول من هذا العام و1.7 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي.

وفي الربع الثاني ارتفعت الواردات والصادرات بنسبة 7.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق وهو أعلى بشكل ملحوظ من الزيادة البالغة 4.9 بالمئة في الربع الأول من هذا العام و1.7 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.