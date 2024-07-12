"هآرتس": رئيس الموساد يؤيد مطلب نتانياهو بالاحتفاظ بحق الجيش الإسرائيلي في استئناف القتال

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن نقاشات جرت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل، مشيرة إلى أن "رئيس الموساد ديفيد برنياع أيد أحد المطالب الرئيسية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في المفاوضات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

ووفقا لمصادر الصحيفة، أبلغ برنياع الوزراء أن "مطالبة نتانياهو بالاحتفاظ بحق الجيش الإسرائيلي في استئناف القتال بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من أي صفقة، ستمنح إسرائيل نفوذا كبيرا لضمان عدم قيام "حماس" بتغيير هوية الأسرى التي تنوي إطلاق سراحهم، وأيضاً للمضي قدماً في المرحلة الثانية من إطلاق سراح الأسرى".

كما أطلع برنياع الوزراء على تطورات المفاوضات، مشيراً إلى أن "العمليات المكثفة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في غزة تساعد في دفع المفاوضات قدما. ولفت إلى أنه يقف وراء مبدأ استئناف الأعمال العدائية"، معتبرا أن "هذا النهج قد يؤدي إلى عودة الأسرى والجنود الذكور الذين لم يُدرجوا في المرحلة الأولى من الصفقة".

وأشار برنياع إلى أن "استئناف القتال سيعزز موقف إسرائيل التفاوضي ويضمن تنفيذ الشروط المتفق عليها في المراحل التالية من الصفقة".